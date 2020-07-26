تحالف بقيادة «طاقة» و«مصدر» يطور محطة للطاقة الشمسية بالإمارات

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس أن قدرة المحطة تصل إلى 2 جيجاواط من الكهرباء في منطقة الظفرة على بعد 35 كلم من أبوظبي، مشيرة إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات وقعت اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين.
ووفق الوكالة نجح المشروع الذي خضع لعملية تقييم شرائية وفقا لمعايير دقيقة، بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلس لكل كيلوواط/ ساعة أي ما يعادل «1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة» على أساس التكلفة المستوية للكهرباء.
ولفتت إلى أنه بعد بدء التشغيل التجاري، من المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويا أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وطبقا للوكالة ستكون حصة 60% من هذا المشروع مملوكة للائتلاف الذي يضم كلا من شركة طاقة، وشركة مصدر، بينما ستمتلك كل من إي دي إف وجينكو باور نسبة 40% المتبقية.
ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من 2020، على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022.
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