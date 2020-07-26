خارطة طريق بين منظومة الطاقة ونيوم لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، ورشة عمل مشتركة، بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، تستهدف الوصول إلى خارطة طريق للتعاون بين الجانبين، تحقق المستهدفات الوطنية الطموحة لشركة نيوم ولمنظومة الطاقة معا.

وقال وزير الطاقة، في افتتاح ورشة العمل «إننا في منظومة الطاقة، ندعم التعاون مع شركة نيوم، وحريصون على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصرا جوهريا في نجاح مشروع نيوم وتحقيق أهدافه، التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية الوطنية الشاملة».

وعبر عن يقينه بتطابق المستهدفات بين الجانبين، مما يؤكد على التوأمة بينهما، مبينا أن وزارة الطاقة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم، التي تعد أحد أبرز مشروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها طموحا، في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة، ومنها على سبيل المثال، المشروعات التي تعتزم شركة نيوم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة.

وأشار إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمكين قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي يؤكد حرص سموه على تطوير هذا القطاع من الإنتاج والتصنيع.

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وأفاد وزير الطاقة بأن ورشة العمل تناقش فرص التعاون الكثيرة بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، التي ستكون، بإذن الله، بداية النجاح للجميع.

من جهته، ذكر النصر أن الوزارة وأجهزتها الفنية ركيزة أساسية في تحقيق طموح نيوم في أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وأن تكون أحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالميا.

ورحب النصر بالعمل وتبادل الخبرات الفنية مع جميع الشركاء الوطنيين، للاستفادة من تجاربهم أو بحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 والتكامل بين جميع المشاريع والجهات الوطنية.

يذكر أن ورشة العمل؛ التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل؛ ممثلة في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة، منها؛ استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.