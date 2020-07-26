شكرا لقرائتكم خبر عن 614 مليون دولار قيمة صادرات الملابس الجاهزة خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير- يونيو" من العام الحالي بنحو 24% لتبلغ 614 مليون دولار مقابل 806 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس إلى أن صادرات القطاع حققت خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا بنحو 2% لتبلغ ما قيمته 128 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار في يونيو 2019.

وحول صادرات الملابس الجاهزة وفقا للمجموعات الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بما قيمته 359 مليون دولار، تلاها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 164 مليون دولار، وجاءت الدول العربية في المرتبة الثالثة بنحو 31 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الملابس الجاهزة للدول الإفريقية نحو 713 ألف دولار، وبلغت نحو 60 مليون دولار لباقي دول العالم.

وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة حسب درجة التصنيع أوضح التقرير أن صادرات "المصنرات" تراجعت خلال الست شهور الأولى من العام الحالي بنحو 31% لتبلغ 197 مليون دولار، مقابل 285 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي تضمنت صادرات "تي شيرت-بولو شيرت" بما قيمته 165 مليون دولار، والأردية الرياضية بنحو 10ملايين دولار، والبنطلونات بنحو 5 ملايين دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات مصر من "الملابس الداخلية" بلغت 10 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات "ملابس الأطفال" مليوني دولار، وبلغت صادرات "الجاكيتات وبليزرات" 580 ألف دولار، و"القمصان والبلوزات" نحو 765 ألف دولار، وصادرات "الجوارب والقفازات" نحو 2.641 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات "البدل وأطقم انسامبلات" خلال 6 شهور الأولى من العام الجاري ما قيمته 1.1 مليون دولار، و"المعاطف، الأقبية، السترات الواقية من الريح والمطر" 154 ألف دولار، بينما بلغت صادرات بلوفرات" كارديجان" 335 ألف دولار، ومن فساتين وتنانير 49 ألف دولار.

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وفي نفس السياق أوضح التقرير تراجع صادرات (غير المصنرات) بنحو 24% لتسجل ما قيمته 613 مليون دولار مقابل 806 ملايين دولار، تضمنت صادرات "البنطلونات" بما قيمته 183 مليون دولار ، و"الأردية الرياضية" بنحو 69 مليون دولار، وبلغت صادرات "البدل والأطقم انسامبلات" 65 مليون دولار، و"القمصان والبلوزات" نحو 70 مليون دولار، والملابس الداخلية بنسبة 112% 8 ملايين دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال النصف الأول من 2020 أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بنحو 358 مليون دولار، تلاها "ألمانيا الاتحادية" بنحو 39 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار بتراجع 10%.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى تركيا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 36 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار بانخفاض قدره 6%، ولأسبانيا بنسبة 53% لتسجل 35 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 43% لتبلغ 25 مليون دولار في مقابل 44 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى إيطاليا خلال الفترة من " يناير- يونيو2020" لتبلغ 20 مليون دولار في مقابل 31 مليون دولار بتراجع قدره 35%، ولبلجيكا بنسبة 7% لتسجل 14.5 مليون دولار مقابل 13.6 ملايين دولار، وانخفضت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى كندا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 9 ملايين دولار في مقابل 11 مليون دولار بتراجع قدره 21%، ولهولندا بنسبة 39% لتسجل 7 ملايين دولار مقابل 11مليون دولار، وإلى ليبيا بنسبة 22% لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 4.7 مليون دولار وإلى الكويت بنسبة 59% لتسجل 1.7 مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار، كما شهدت تراجعا بنحو 13% إلى اليابان لتبلغ 1.7مليون دولار مقابل 4 ملايين دولار.

وزادت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى بولندا خلال النصف الأول لتبلغ 4 ملايين دولار في مقابل 3 ملايين دولار بنمو قدره 7% كما ارتفعت إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 1% لتبلغ 13 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار، وإلى فرنسا بنسبة 29% لتبلغ 13 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار.