شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طابع تذكارى للذكرى الخامسة لتأميم قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من 2300 طابع يقوموا بتغطية الفترة الزمنية من 1866م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعاً مختلفة من الطوابع مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية، والتى تغطى عدداً كبيراً من الأحداث الهامة فى تاريخ مصر والعالم العربى.

وضمن هذه المجموعة يوجد طابع تذكارى يعود تصميمه لـ26 يوليو 1961 وتحديدا فى الذكرى الخامسة لتأمين قناة السويس، يتضمن صورة رمزية للقناة على الخريطة المصرية ومدون عليه ثمن الطابع 10 مليم، الجمهورية العربية المتحدة، مناسبة مرور خمس سنوات على تأميم قناة السويس 1956-1961.

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وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.

ويصل عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل إلى 220 مليار جنيه.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد، أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع، ومنذ ثلاث أعوام بدأت خطة لتطوير المكاتب لتكون مشابهة للبنوك، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.