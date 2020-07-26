شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: تنفيذ 11 مشروع للتحول الرقمى بالجامعات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، أنه شهد توقيع عدة اتفاقيات بين الوزارة وجهات مختلفة الأسبوع الماضي، بهدف بناء الانسان المصري ورفع قدرات شبابنا وتيسير العملية التعليمية، كانت إحدى هذه الاتفاقيات بروتوكولا مع وزارة التعليم العالى و البحث العلمي لتنفيذ 11 مشروع للتحول الرقمي بالجامعات ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها وتطوير المستشفيات الجامعية وغيرها من المشروعات التي تمس طلابنا ومواطنينا بشكل مباشر لتحسين التجربة التعليمية وتطوير الخدمات الصحية.

ووقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي بروتوكول تعاون مع وزارة التعليـم العالـي والبحث العلمي، بشـأن تنفيـذ مشـروع منظومـة الاختبارات المميكنـة وتطبيقـات الجامعـات الذكيـة وتطوير البنية التحتية والنظم التكنولوجية بوزارة التعليـم العالـي والبحث العلمـي.

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تبلغ مدة العمل بالبروتوكول خمس سنوات، بتكلفة إجمالية 4 مليار 722 مليون جنيه، ويشتمل نطاق أعماله عدد 11 مشروعًا، حيث سيتم التعاون بين الوزارتين في إتاحة تطبيقات الجامعات الذكية؛ وتطبيق نظام إدارة التعليم " LMS "؛ وتنفيذ مبادرة المحتوى التعليمي الإبداعي، وتطبيق نظم المتابعة للمشروعات القومية، وإتاحة تطبيقات ربط الحضانات وأسرة الرعاية المركزية وبنوك الدم بالمستشفيات الجامعية.

كما ينص البروتوكول على التعاون في المجتمعات التكنولوجية، وإنشاء معامل متخصصة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالجامعات، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات بقطاعي التعليم والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.