شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. كيف يستفيد المواطن من مبادرة تشجيع الشراء المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 26-7-2020، العديد من الأحداث من أبرزها إطلاق مبادرة تشجيع الشراء المحلى التي انطلقت اليوم.

كيف يستفيد المواطن من مبادرة تشجيع الشراء المحلي "ميغلاش عليك"؟

تنطلق اليوم الأحد، المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تنطلق على مستوى الجمهورية، لكن هناك لغط كبير حول آليات الاستفادة من هذه المبادرة، سواء للمواطن الذي يحمل بطاقة تموين أو حتى اللذين لا يحملون بطاقة، وهنا أهم التساؤلات عن هذه المبادرة.

ما هي القطاعات التي تشارك بالمبادرة ويمكن أن يستفيد منها المستهلك؟

المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

كيف يتم شراء المنتجات والاستفادة من نسب الخصم؟

يمكن للمستهلك شراء المنتجات اليكترونيا عبر الموقع الإلكترونى «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

هالة السعيد: مد فترة الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى 31 أكتوبر

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثله عنها جائزة مصر للتميز الحكومي تقديم الحلقات النقاشية التي تم إطلاقها في يونيو الماضي ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية الإلكترونية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات الجائزة.

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وناقشت الحلقة السابعة من الحلقات النقاشية أفضل الممارسات لتعزيز رأس المال البشري داخل المؤسسات الحكومية وذلك بمشاركة السيدة أميرة الديب شريك، استشاري التطوير المؤسسي.

من جانبها، أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم مد فترة الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2020 وذلك نظرًا للقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمجابهة جائحة فيروس كوفيد 19.

وأوضح م.خالد مصطفي المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن دور القائد يتمثل في قيادة فريقه وتحفيزه لتقديم أفضل ما لديه من أداء حتي يتجاوز أعضاء الفريق توقعاتهم بذاتهم وذلك من خلال استخدام أدوات متعددة أبرزها أن يتفهم المدير محفزات كل فرد من أفراد الفريق.

واردات مصر غير البترولية تتراجع 5% خلال يونيو الماضي لتبلغ 5.303 مليار دولار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع حجم واردات مصر غير البترولية بقيمة 263 مليون دولار بنسبة 5% لتبلغ 5.303 مليار دولار مقابل 5.565 مليار دولار في يونيو 2019.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن الهيئة إلى تراجع واردات 9 قطاعات أبرزها "الغزل والنسيج" والذي تراجع بنحو 42% ليبلغ في يونيو الماضي 160 مليون دولار مقارنة 277 مليون دولار في يونيو 2019، يليه واردات "الصناعات اليدوية" والتي تراجعت بنحو 27% لتسجل 26 مليون دولار مقارنة بـ35 مليون دولار.

رجال الأعمال: فرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت يحمى الاقتصاد الوطنى

أكد المستشار يحيى عبد المجيد، الوزير الأسبق وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حكم محكمة القضاء الإداري أمس السبت، بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة «البيليت» يحقق مصلحة وطنية للصناعة المصرية وللمواطن فى نفس الوقت.

وقال "عبد المجيد"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البليت، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية، مشيراً إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.

تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة القـاهـرة لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة القاهرة؛ بهدف تطوير مبنى تابع للجامعة في منطقة بين السرايات ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الاعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عمرو محفوظ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.