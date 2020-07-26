شكرا لقرائتكم خبر عن "توى" العالمية تلغى جميع رحلاتها لإسبانيا بعد قرار لندن فرض الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة توى العالمية للسياحة والسفر ، إلغاء جميع العطلات فى اسبانيا حتى 9 أغسطس المقبل ، بعدما فرضت بريطانيا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الأشخاص العائدين من اسبانيا.

وقالت الشركة إن جميع من يذهبون إلى جزر البليار والكناري لا يزال بإمكانهم السفر كما هو مخطط اعتبارًا من يوم الاثنين ، على الرغم من إلغاء الرحلات قبل ذلك الوقت.

ونصحت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث (FCO) بعدم السفر إلا إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حيث تنطبق تدابير الحجر الصحي على العائدين من البر الرئيسي إسبانيا وجزر الكناري وجزر البليار ، مثل مايوركا وإيبيزا.

وقالت توي، إنها ستتصل بالعملاء المتأثرين وستمنحهم الحق في إلغاء أو تعديل عطلاتهم ، وأضافت أن "جميع العملاء الذين يقضون عطلة حاليا يمكنهم مواصلة الاستمتاع بعطلتهم وسيعودون إلى رحلة طيرانهم المقصودة"، مضيفة إن الصحة والسلامة على رأس أولوياتها ، لكنه حث الحكومة البريطانية على "العمل بشكل وثيق" مع صناعة السفر، وأضافت أن "هذا المستوى من عدم اليقين والارتباك يضر بالأعمال ويخيب آمال أولئك الذين يتطلعون إلى استراحة مستحقة".

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وتم الإعلان عن قرار إزالة إسبانيا من القوائم الامنة يوم السبت بعد ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الإسباني ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 900 حالة جديدة يوم الجمعة.

قالت جلوريا جيفارا ، رئيسة المجلس العالمى للسياحة والسفر WTTC إن قرار الحكومة البريطانية بمطالبة المسافرين العائدين من إسبانيا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا سيكون مخيبا للآمال بشكل كبير بالنسبة لآلاف المصطافين في المملكة المتحدة.

ووصفت جلوريا، فى بيان اليوم القرار بأمر كارثي بالنسبة لصناعة السياحة والسفر التي تعاني من ضغوط شديدة ، في كل من إسبانيا والمملكة المتحدة، وستكون ضربة مريرة لأولئك المصطافين الموجودين بالفعل في إسبانيا والذين سيضطرون الآن إلى العزلة عند عودتهم إلى منازلهم.