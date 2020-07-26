شكرا لقرائتكم خبر عن «مواد البناء»: انخفاض الطلب على السيراميك والطوب قبل عيد الأضحى.. "تحديث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء يشهد تراجعا في الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلي استقرار أسعار جميع الخامات في المصنع وأسعار المستهلك- "تحديث"

من ناحية أخرى أعلنت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن دعمها الكامل لقرارات الرئيس السيسي وتفويضه من قبل مجلس النواب المصري للحفاظ علي الأمن القومي ومواجهة التحديات الراهنة.

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وقال سيد أباظة، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مجلس إدارة الغرفة يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من أجراءات مناسبة لحماية أمننا القومي ومواجهة التهديدات الأمنية والتنموية والاجتماعية سواء علي الحدود الغربية مع ليبيا أو ملف سد النهضة الأثيوبي وما يشكله من تهديد للأمن المائي الافريقي.

وأضاف أباظة أن الدولة المصرية استطاعت بنجاح تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية خلال السنوات الماضية في محاربة الإرهاب في سيناء وتنفيذ أجرأ برنامج اصلاح اقتصادي بجانب اعداد منظومة صحية شاملة وجميعها ساعدت مصر في تجاوز الفترة الصعبة لجائحة فيروس كورونا والحفاظ علي العمال والمواطنين صحياً واجتماعيًا.