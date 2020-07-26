شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد.. عيار 24 يصل إلى 229.42 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 26-7-2020، حيث استقر سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 229.42 ريال سعودى، كما استقر سعر "عيار 22 " عند 210.30 ريال.

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالتالى: أسعار الذهب عيار 24229.42 ريال 61.17$





سعر الذهب عيار 22210.30 ريال 56.07$





أسعار الذهب عيار 21200.75 ريال 53.52$





أسعار الذهب عيار 18172.07 ريال 45.88$





سعر الذهب عيار 14133.83 ريال 35.68$





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سعر الذهب عيار 12114.71 ريال 30.58$





أسعار أوقية الذهب7,135 ريال 1,902$





أسعار جنيه الذهب1,606 ريال 428.18$





أسعار كيلو الذهب229,421 ريال 61,167$

ويتجه الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من 3 أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا، كما تتطلع الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مع قوة دفع إضافية قادمة من رهانات على انتعاش النشاط الصناعي.

وارتفعت الأسعار أكثر من 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ أواخر 2011.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5% إلى 2136.67 دولار.