شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج.. والأسواق الإماراتية تربح أكثر من 14 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.31% رابحاً 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 880 مليون درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.57% رابحاً 24.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.304 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.6 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.1% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7434.05 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، ونزل المؤشر العام لسوق مسقط.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحاً 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 880 مليون درهم ليغلق عند مستوى 293.57 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 253.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218 مليون درهم من خلال تنفيذ 3449 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحاً 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 880 مليون درهم ليغلق عند مستوى 293.57 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 253.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218 مليون درهم من خلال تنفيذ 3449 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 22 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 11.84%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 11.11%، فيما تراجعت 6 أسهم ، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 45.7 مليون درهم.

بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابجاً 24.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.304 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 617.333 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 54.7 مليون سهم، بقيمة 81.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1217 صفقة. بورصة أبوظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابجاً 24.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.304 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 617.333 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 54.7 مليون سهم، بقيمة 81.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1217 صفقة. وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%. وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 8.43%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 4.43%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.02%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.32%، وتصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 20 مليون درهم. Advertisements بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7434.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 21.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8123.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7434.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 21.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8123.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال. وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%. وقفز 72 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 9.50%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 5.73%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.97%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 4.49%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.25%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 439.1 مليون ريال سعودي.



بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 551.2 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، كما تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%. بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 551.2 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، كما تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%.



بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 12.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4862.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5263.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5 نقاط ليغلق عند مستوى 4071.98 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4028.22 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 12.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4862.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5263.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5 نقاط ليغلق عند مستوى 4071.98 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4028.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 37.1 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار كويتي عبر 3959 صفقة، وهبطت 5 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وجاء سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.14%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.33% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 6.55%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.16% خاسراً 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.990 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 194 صفقة لعدد 28 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.13%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للطاقة-ممتازة" بنسبة 10%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 3.23%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 1.29%.