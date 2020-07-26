شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: تراجع الطلب مع اقتراب عيد الأضحى وأسعار الحديد والأسمنت تنخفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء يشهد تراجعا في الطلب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلي استقرار أسعار جميع الخامات في المصنع وأسعار المستهلك.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه مع اقتراب عيد الأضحى يشهد السوق تراجعا في الطلب على مواد البناء، مؤكدا أن أسعار الحديد والأسمنت شهدت انخفاضا خلال الأسبوع الماضي كنوع من العروض التي يقدمها التجار والمصانع.

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وأشار الزينى في تصريح لليوم السابع إلى أن أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، والسعر للمستهلك عند 9400 - 9800، أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيه.

كان سوق مواد البناء شهد انخفاضا مع بداية الأسبوع وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية حيث سجل الحديد 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، وأقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه فيما انخفض من 30-50 جنيها فى الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب.