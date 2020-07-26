شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1% بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 7434.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 21.62 نقطة ليغلق عند مستوى 8123.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.3 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وصعدت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.66%، أعقبه قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%.

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وقفز 72 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 9.50%، ثم سهم "أسمنت أم القرى" بنسبة 5.73%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.97%، فيما تراجع 111 سهماً على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 4.49%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.25%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.94%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 439.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7,14% تقريباً من رأس مال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة حيال أولاً عزل لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، ثانياً انتخاب أعضاء جدد من المرشحين في لجنة المراجعة، ووجه المجلس باتخاذ اللازم بشأن الطلب حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.