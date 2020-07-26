«لولو هايبر ماركت» تفتتح المتجر رقم 189 في غياثي

افتتحت مجموعة لولو هايبر ماركت، أول متجر هايبر ماركت مكتمل في غياثي، الذي يقع في منطقة الظفرة بأبوظبي، وبذلك يصل العدد الكلي لمتاجر «لولو» حول العالم إلى 189 فرعاً.

افتتح الهايبر ماركت الجديد الذي يتميز بتوفر متاجر تجزئة بمساحة قدرها 56000 قدم مربعة، راشد سويد قران المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع خدمات مدينة غياثي. وبحضور أشرف على موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة لولو، ومن أجل اتباع بروتوكولات السلامة والحفاظ على مسافات آمنة شارك في مراسم الافتتاح افتراضياً عدد من الموظفين الحكوميين، وإدارة مجموعة اللولو، بحضور يوسف على موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.

وقال يوسف علي: ما زالت تحديات «كوفيد -19» ماثلة، ولكن لدي إيمان قوي وثقة بالقيادة الحكيمة لهذا البلد العظيم، انه واجب على كل الشركات الاستثمارية مواصلة خططها التوسعية وتطوير أنشطتها، للمساهمة في دعم الاقتصاد، حتى نستطيع العودة لحياتنا الطبيعية في أقرب فرصة.

ويشمل الهايبر ماركت الجديد الذي يقع بالقرب من مشروع مجمع غياثي السكني، تشكيلة واسعة من المنتجات المستوردة للمنتجات الغذائية، الأزياء، السلع التموينية، مستلزمات الجمال، احتياجات الصحة والرشاقة، المستلزمات المنزلية، الأحذية، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، وغيرها الكثير. ويقع بالقرب من المول عدد من المرافق الخدمية الهامة مثل مستشفى غياثي الجديد، ومدرسة أدنوك.

وأضاف يوسف علي: لقد كانت سياسيتنا دائماً هي جعل علامة لولو التجارية قريبة ومتوفرة للجميع في الضواحي، والمناطق الطرفية، وحتى لا يحتاجون للقيادة لمسافات طويلة. ومنذ تدشيننا لأول متجر إكسبرس في 2012 إلى هايبر ماركت غياثي الجديد اليوم، نعتبره إنجازاً متواضعاً لي، ولكل أفراد فريقي، لكوننا جزءاً من تنمية وازدهار إمارة أبوظبي. نحن ملتزمون في الاستمرار في خططنا التوسعية.

ومن ضمن هذه الخطط التوسعية، ستقوم المجموعة، الاثنين، بتدشين فرعها رقم 190 في العاصمة المصرية القاهرة.