شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سدافكو ترتفع 22% بالربع الأول لزيادة المبيعات وهوامش الربحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 21.8% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 70.53 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 57.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 76.68 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 61 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019، وبارتفاع نسبته 25.65%.

وعزت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية.

وقطاعياً زادت مبيعات الحليب (بإستثناء ميلكوما) بنسبة 27%، ومعجون الطماطم بنسبة 25% نظراً لارتفاع معدل الاستهلاك بسبب البقاء وقت أطول في المنازل نظراً لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، كما إرتفعت مبيعات الايس كريم بنسبة 2%.

وحافظت سدافكو على هامش ربح ايجابي بلغ 32.4% مقابل 32.2% لنفس الربع من العام الماضي.

وحسب بيان الشركة زادت مصاريف البيع والتوزيع عن العام الماضي بمبلغ 3 مليون ريال نتيجة زيادة المبيعات، تحسنت نسبة المصروفات للمبيعات بشكل ايجابي الى 13% مقابل 14.5% للعام الماضي.

وزادت المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 8.7 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة المساهمة في الصندوق الصحي لمواجهة تداعيات جائحة فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)في كلا من المملكة العربية السعودية، الكويت، الأردن، البحرين.

كذلك انخفض الدخل التمويلي بمبلغ 2.2 مليون ريال نتيجة لانخفاض عوائد الودائع المصرفية المرتبطة بـسايبور

وارتفعت الإيرادات إلى 565.99 مليون ريال في الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 485.2 مليون ريال بالربع المُقابل من 2019.

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وكان مجلس إدارة سدافكو، قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني المنتهي في 31 مارس من العام 2020، بقيمة 81.250 مليون ريال.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 265.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية. وذلك من خلال زيادة صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% والايسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم بنسبة 6%، مما ساهم في زيادة النسبة الكلية بحوالي 12%، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات.

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