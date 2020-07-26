شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت اليمامة تتراجع 10% بالربع الثاني لارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها 10% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح 47.85 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 53.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وجاء ذلك على الرغم من تحقيق الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 53.61 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 50.57 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في الربع الثاني إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 2.2% إلى 161.68 مليون ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 165.33 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 171.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 123.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 124 مليون ريال بالربع الأول من 2020 مقابل أرباح بلغت 70.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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