يصل لـ«8 اشهر.. تأمين مجاني على حياة المقترض».. خطوات الحصول على قروض لتمويل مصروفات «المدارس اليابانية»

أعلن بنك مصر اتقاقه مع وزارة التعليم والتعليم الفني؛ لتقديم قرض تمويل لمصروفات المدارس اليابانية من البنك بشروط ميسرة.

وجاءت طريقة وكيفية الحصول على قرض تمويل التعليم، المقدم من بنك مصر، وذلك بعدما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة.

حيث أعلنت الوزارة، أنها بالتعاون مع شركة إدارة المدارس «إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس»، اتفقت مع بنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من البنك بشروط ميسرة للمستفيدين.

ويهدف القرض الميسر، إلى تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة في الجمهورية.

وأعلن بنك مصر اتقاقه مع وزارة التعليم والتعليم الفني؛ لتقديم قرض تمويل لمصروفات المدارس اليابانية من البنك بشروط ميسرة.

وقال بيان صحفي من البنك اليوم أمس السبت إن هدف القرض هو تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة. حسبما نشر موقع "مصراوي".

ويقضي الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي.

ووجاءت أبرز 5 معلومات عن القرض في النقاط التالية:

1- يتيح البنك من خلال هذا التعاون، التقدم للحصول على القرض من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

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2- تصل مدة القرض إلى 8 أشهر

3- تستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي

4- يشمل الاتفاق تأمين مجاني على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلى

5- نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

ويقدم البنك هذا القرض، ضمن عدة قروض التجزئة المصرفية التي تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذ إلى جانب مرابحة التعليم التي يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.