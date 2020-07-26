للعرض- «مواد البناء» تفوض الرئيس السيسي لمواجهة التهديدات الأمنية والمائية لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، عن دعمها الكامل لقرارات الرئيس السيسي وتفويضه من قبل مجلس النواب المصري للحفاظ علي الأمن القومي ومواجهة التحديات الراهنة.
وقال سيد أباظة، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن مجلس إدارة الغرفة يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من أجراءات مناسبة لحماية أمننا القومي ومواجهة التهديدات الأمنية والتنموية والاجتماعية سواء علي الحدود الغربية مع ليبيا أو ملف سد النهضة الأثيوبي وما يشكله من تهديد للأمن المائي الافريقي.
وأضاف «أباظة»، أن التحديات الأمنية علي الحدود والمائية تهديد صريح لرؤية وخطط الدولة الاستراتيجية وحقوق المصريين في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وهو ما يجب الدفاع عنه بكل قوة وحزم.
وأكد أن القطاع الخاص يساند الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية للحفاظ علي ما تحقق من انجازات ضخمة نحو التنمية المستدامة.
ولفت أن الدولة المصرية استطاعت بنجاح تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية خلال السنوات الماضية في محاربة الإرهاب في سيناء وتنفيذ أجرأ برنامج اصلاح اقتصادي بجانب اعداد منظومة صحية شاملة وجميعها ساعدت مصر في تجاوز الفترة الصعبة لجائحة فيروس كورونا والحفاظ علي العمال والمواطنين صحياً واجتماعيًا.
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