شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.26% خاسراً 12.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4862.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 16.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5263.17 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% خاسراً 5 نقاط ليغلق عند مستوى 4071.98 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسراً 3.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4028.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 37.1 مليون سهم بقيمة 10 ملايين دينار كويتي عبر 3959 صفقة، وهبطت 5 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وجاء سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 8.14%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.21%، فيما تصدر سهم شركة الصلبوخ التجارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.33% ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 6.55%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن مواعيد العطلة الرسمية، والتي تبدأ من يوم الخميس الموافق 30 يوليو إلى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، على ان يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

وفي سياق آخر قالت شركة أجيلتي للمخازن العمومية، تعقيباً على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "ترايستار التابعة لأجيليتي تدرس إدراجها في سوق دبي المالي"، فإنه من خلال سعيها الدائم لتعظيم العائد لمساهميها وتحسين السيولة تقوم الشركة بتقييم خيارات مختلفة ومنها إدراج شركاتها التابعة في أسواق مالية، غير أنه لا يوجد شئ مادي في الوقت الحالي، وفي حال تطور الأمور ستقوم أجيليتي بالإفصاح حسب قواعد الإفصاح المعمول بها.