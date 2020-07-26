شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبي..و"دانة غاز" تصدر صكوك دلتا النيل بقيمة 379 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابجاً 24.24 نقطة ليغلق عند مستوى 4285.304 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 13.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 617.333 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 54.7 مليون سهم، بقيمة 81.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1217 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 8.43%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 4.43%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 5%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.02%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 1.32%، وتصدر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 20 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ويضم كلاً من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، والشركاء "إي دي إف" و"جينكو باور" بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهرضوئية، أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلو متراً من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقامت الشركة بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين.

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وبحسب الإفصاح، فان هذا المشروع الذي يخضع لعملية تقييم شرائية وفقاً لمعايير دقيقة، نجح بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تبلغ 4.97 فلساً لكل كيلو واط ساعة أي ما يعادل (1.35 سنتاً أمريكياً لكل كيلو واط ساعة) على أساس التكلفة المستوية للكهرباء، وبعد بدء التشغيل التجاري، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.

فيما أعلنت شركة دانة غاز، عن تعيين هوليهان لوكي مستشاراً مالياً للشركة فيما يتعلق بصكوكها (صكوك دلتا النيل)، وتبلغ القيمة الكلية لهذه الصكوك 379.6 مليون دولار تستحق السداد في 31 أكتوبر 2020.

فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.16% خاسراً 5.88 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.990 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 194 صفقة لعدد 28 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 6 أسهم على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 4.76%، ثم سهم "الوطنية العمانية للهندسة" بنسبة 3.64%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.13%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للطاقة-ممتازة" بنسبة 10%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 3.23%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 1.29%.