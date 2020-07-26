شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك البحرين والكويت يهبط ببورصة البحرين بنسبة 0.08% بجلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسراً 1.04 نقطة ليغلق عند مستوى 1283.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 551.2 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.73% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، كما تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.64%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الوطنية، عن تحقيق صافي ربح خلال النصف الأول من عام 2020 وبلغت 200 ألف دينار بحريني مقابل 788.7 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات 2.1 مليون دينار بحريني مقابل 3.5 مليون دينار بحريني خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الموجودات 85.4 مليون دينار مقابل 87.3 مليون دينار.