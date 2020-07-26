شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي خضراء بجلسة بداية الأسبوع..ورأس المال يربح 880 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% رابحاً 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2059.08 نقطة، وربح رأس المال السوقي 880 مليون درهم ليغلق عند مستوى 293.57 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 253.2 مليون سهم محققة ما قيمته 218 مليون درهم من خلال تنفيذ 3449 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.04%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 22 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 11.84%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 11.11%، فيما تراجعت 6 أسهم ، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 45.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 224.3 مليون درهم إماراتي ساهم فيها استحواذ "تبريد" على نشاط "إعمار" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي بموجب اتفاقية طويلة الأمد مع إعمار العقارية، لتوفير ما يصل إلى 235 ألف طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في إمارة دبي من خلال أكبر منظومة للطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

وأضافت "تبريد"، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن صافي الأرباح المسنوبة إلى الشركة الأم ارتفع بنسبة 13% إلى 224.30 مقابل 199.36 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019، وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6% إلى 710.02 مليون درهم مقابل 671.94 مليون درهم، وارتفعت إيرادات المياه المبردة بنسبة 7% إلى 681.17 مليون درهم مقابل 634.43 مليون درهم خلال فترة المقارنة، فيما انخفضت حصة الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 42% إلى 23.37 مليون درهم.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، عن استقالة آمنة حسن علي الحمادي من منصبها كعضو مجلس إدارة في الشركة لأسباب خاصة ابتداءً من تاريخ 25 يوليو الجاري، ووجهت الشركة الشركة لها على جهودها خلال فترة عضويتها، وسوف يقوم مجلس الإدارة بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد في أول اجتماع مقبل له.

وفي السياق ذاته قالت شركة داماك العقارية، إن شركة بورت انفستمنت ليمتد التي حولت أسهمها إلى مجموعة عمران هي شركة مملوكة من قبل شركة داماك إنترناشيونال ليمتد، وهي شركة تمتلك فيها شركة داماك حصة أقلية بنسبة 20% فقط، نظراً لنسبة مساهمة شركة داماك في المشروع، وبما أن المشروع لم يتم إطلاقه بعد، فأن الإجراء ليس له تأثير على داماك.

وفي سياق منفصل قررت بورصة دبي، أن تبدأ العطلة الرسمية في السوق اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30 يوليو على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس.