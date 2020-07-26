جمعية قطن مصر: نظامBCI ساهم في زيادة إنتاجية فدان القطن وتقليل استهلاك المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية قطن مصر- المسئولة عن إدارة والترويج لشعار «قطن مصر»، عن استمرارها في تنفيذ برنامج مبادرة القطن الأفضل BCI بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو والشركاء الدوليين.

وقالت الجمعية في بيان لها، تفخر جمعية قطن مصر بالانطلاق الرسمي لبرنامج مبادرة القطن الأفضل (BCI) في مصر، والذي يهدف إلى تحسين استدامة القطن المصري من أجل اندماج أفضل مع سلاسل القيمة العالمية ودعم سبل معيشة المزارعين من خلال تبني ممارسات أكثر استدامة لزراعة القطن.

ون جانبه أكد المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن برنامج زراعة القطن باستخدام نظامBCI أحرز تقدما كبيراً ونتائج ملموسة في زيادة انتاجية الفدان وتحسين الجودة وتقليل نسبة استهلاك المياه و المبيدات.

وأضاف «علما»، في بيان صحفي، أن برنامج القطن الأفضل يمضي بخطي ثابتة بالتعاون مع وزارة الزراعة والشركاء الدوليين وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، في أطار مشروع القطن المصري الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وأكد أنه استمرارا لجهود الدولة أصبحت مصر في مايو 2020 من الدول المعتمدة رسمياً ضمن برنامج مبادرة قطن أفضل، وهو ما يدعم المسار الجديد للدولة المصرية نحو استدامة زراعة وانتاج القطن المصري بالمواصفات العالمية مما يعزز من تنافسية الاقطان المصرية وزيادة الصادرات وتحسين ظروف الحياة لمزارعي القطن.

واشار إلي جهود جمعية قطن مصر في إدارة شعار القطن المصرى خلال الفترة الماضية حيث قامت بالشراكة مع شركة بيروفريتاس العالمية- لتنفيذ برامج التتبع بشفافية كاملة بداية من بالة القطن مرورًا بمراحل الإنتاج المختلفة حتى المنتج النهائي، وذلك بهدف حماية سمعة القطن المصرى من أى محاولات لغشه، والعمل على التأكد من عدم غش أى منتجات تحمل شعار القطن المصرى بسلاسل التجزئة العالمية، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية من تلك السلاسل وتحليلها للتأكد من صحتها، وإنذار المخالفين وإتخاذ الأجرائات القانونيه إذا لزم الأمر.

وأوضح أن كبري سلاسل التجزئة العالمية في أوروبا وامريكا وكبري العلامات التجاريه ومصنعي الغزل والنسيج في العالم اصبحوا أكثر التزاما في وضع اشترطات في الحصول عل منتجات تحمل شعار القطن المصري لضمان انها بالفعل مصنوعة من قطن مصري 100%، مؤكداً علي رغبة سلاسل التجزئة والمصنعين في العالم في شراء منتجات مصنوعة من القطن المصري المستدام وهو ما يساهم في رفع تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية.

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وأضاف المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، نفخر بأن الجمعية كانت لها الريادة في الترويج والتوعية بمبادرة القطن المصري الافضل BCI منذ عام 2016 نظرا لرغبة اصحاب سلاسل التجزئة العالمية في انجلترا ودول العالم في الحصول علي قطن مصري مستدام، حيث قامت شركة John Lewis بتنسيق أول اتصال مع شركةBCI .

وأكد «شومان»، أن جمعية قطن مصر والتي تديرحاليا بالشراكة مع اليونيدو مجموعة العمل الخاصة بمشروع القطن المصري، نجحت في تنظيم زيارة لوفد من كبري سلاسل التجزئة في انجلترا وامريكا وكبار المصنعين الدوليين للمشاركة في يوم الحصاد للقطن المصري المزروع وفقاً لاشتراطات القطن الافضل المستدام، بالاضافة الي زيارة لمحلج الفيوم المطور العام الماضي.

وشدد علي ان جمعية قطن مصر ستظل داعمة لهذا المشروع العظيم في أطار جهودها الرامية لاعادة ثقة العالم في القطن المصري من خلال قطن أكثر استدامة لما يحققه من منفعة للمزارع والتاجر والمنتج والمستهلك الذي يستحق منتج من قطن مصري مطابق لمعايير الاستدامة العالمية.

واوضح أن مشروع القطن الأفضل يهدف إلى تطبيق نظام استدامة القطن المصري في جميع مراحله بداية من الزراعة والحصاد وصولا الى جميع مراحل التصنيع، وذلك من أجل تَقدُّم صناعة القطن المصري بطريقة مستدامة، مشيدا بجهود منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو فى هذا البرنامج بالتنسيق مع الجهات المختلفه ذات الصلة بقطاع القطن المصري.

ومن الجدير بالذكر ان مشروع مبادرة القطن الأفضل ينفذ من قبل منظمة اليونيدو نيابة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وبالتعاون مع جمعية قطن مصر، المسؤولة عن ادارة وحماية وترويج علامة القطن المصري التجارية والعلاقات مع المشتريين المحليين والدوليين، بالاضافة إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الاستفادة من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات"Cottonforlife" من قِبل Filmar Network.

هذا وقد تم الاطلاق الرسمي لتنفيذ برنامج BCI بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين منهم « CottonConnect» ومعهد بحوث القطن والشركاء المنفذين «الكان لتجارة وتصدير القطن» و«النيل الحديثة للاقطان»، في محافظتي كفر الشيخ ودمياط.

يذكر انه اعتبارًا من موسم القطن 2020-2021، سيكون جميع المزارعين في مصر من المشاركين في برنامج BCI مؤهلين للحصول على ترخيص زراعة وبيع "قطن أفضل" معتمد، وذلك بالتزامن مع استمرار تنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب، كما سيتم تطبيق نظام المبادرة علي المزارعين المصريين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتغطية المتطلبات الأساسية لموسم الزراعة القادم والتوعية بقيم ومبادئ مبادرة قطن أفضل لزراعه قطن أكثر استدامة.