شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية باتحاد الصناعات لرفع كفاءة التشغيل وزيادة معدل الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم اليوم مركز خدمات تطويرالأعمال بإتحاد الصناعات المصرية دورة تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "أنظمة الهيدروليك Hydraulic systems" المخصص للمهندسين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بخطوط الانتاج في الشركات والمصانع من أعضاء الغرف الصناعية.

و أشار المهندس عادل نورالدين مدير مركز خدمات تطويرالأعمال والمنسق العام لفروع إتحاد الصناعات المصرية إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المتدربين المعارف الفنية والمهارات العملية لعمليات تشغيل والتحكم وصيانة أنظمة ومعدات الهيدروليك بكفاءة وزيادة معدل الإنتاجية، والمحافظة على المعدات بكفاءة أكبر فترة ممكنة بتقليل معدل الأعطال وتطبيق احتياطات الأمان والسلامة والصحه المهنية.

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وتشمل الورشة على مدار أربعة أيام مقدمة في علم الهيدروليك وإستخداماته، ومكونات النظام الهيدروليكي، والتعريف بالرموز الدولية للنظام الهيدروليكي، والمشغلات الهيدروليكية (الإسطوانات - الموتور الهيدروليكي)، وكذلك تشخيص أعطال دوائر الهيدروليك وعلاجها، كما يطلع المشاركون على تطبيقات لمعدات هيدروليكية مختلفة وعمل محاكاة بإستخدام Fluid Sim، بالإضافة إلى دراسة حالة وعمل تطبيقات عملية مختلفة.

وتأتي هذه الدورة في إطار الخدمات التي يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية لتطوير كفاءات الموظفين والعاملين بها للارتقاء بمستويات الأداء ومن ثم المنتج المحلي ورفع تنافسيته للمساهمة في فتح أسواق تصديرية جديدة وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم إيجابياً في الاقتصاد الوطني وفي تحقيق رفاهية المواطن.