شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، إذ ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10476 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 12253 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 3999 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2311 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.20% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.

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وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر، العربية لحليج الأقطان، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر 4، 20 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، 15 ألف سهم، 7.9 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي للشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2681 سهم، وباعت إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة لذات الشركة 100 ألف سهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم النصر للملابس والمسنوجات-كابو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، راود السياحة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، جنوب الوادي للأسمنت، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، جهينة للصناعات الغذائية.