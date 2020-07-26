«مطارات دبي» تدعو المسافرين للحصول على شهادة «كوفيد - 19» سلبية قبل الوصول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

نصحت «مطارات دبي» جميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي دبي - ورلد سنترال، بالالتزام بتطبيق التعليمات الجديدة اعتباراً من 1 أغسطس/آب 2020.

وقالت «مطارات دبي»، في آخر تحديث حول الإجراءات الخاصة بالسفر من وإلى مطار دبي الدولي، بما في ذلك المتطلبات الجديدة لفحص PCR، أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة «كوفيد - 19» سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي- دبي ورلد سنترال.

وأوضحت أنه يتعين على جميع المسافرين، بمن فيهم المواطنون والمقيمون والسياح المغادرون من مطار دبي الدولي أو مطار آل مكتوم، إلى الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، حمل شهادة «كوفيد - 19» سلبية.

وأشارت إلى أنه يعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، والأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.

وشددت «مطارات دبي» على أن تكون شهادات الـ PCR السلبية صالحة لمدة تصل إلى 96 ساعة من وقت الاختبار، موضحة أنه قد يُطلب من بعض الركاب إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

وأكدت ضرورة تواصل الركاب بشركة الطيران التي يختارونها قبل السفر؛ للتعرف إلى أحدث المعلومات ذات الصلة.



إجراءات المطار



وقالت «مطارات دبي» من أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والمسافة البعيدة، على جميع الركاب المغادرين من مطار دبي الدولي الالتزام بالإرشادات، ومن بينها السماح فقط لحاملي تذاكر السفر الصالحة بالدخول إلى مبنى المطار، ويجب ألا يذهبوا إلى المطار قبل أكثر من أربع ساعات من موعد الرحلة المجدولة، ويجب ارتداء القفازات الواقية والقناع لجميع المسافرين، وينصح الركاب الذين تظهر عليهم الأعراض بعدم القدوم إلى المطار وطلب المشورة الطبية.

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تدابير سلامة المطار



وأوضحت أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار؛ للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا. وتشمل هذه التدابير زجاجاً شبكياً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري عن بعد والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التطهير وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.



تحقق من المبنى قبل السفر



وقالت «مطارات دبي»، إن جميع رحلات طيران الإمارات تعمل من مبنى الركاب رقم 3 في مطار دبي الدولي. وستعمل جميع شركات الطيران الأخرى إما من المبنى رقم 2 أو المبنى رقم 3. وبناءً على ذلك، يجب على جميع الركاب الرجوع إلى تذكرتهم أو شركة الطيران؛ لتأكيد محطتهم في جميع الأوقات قبل القدوم إلى المطار.

وتواصل مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة عملائنا ومجتمعنا وموظفينا.

وأعلنت دولة الإمارات في وقت سابق، عن إلزامية إجراء فحص «كوفيد - 19» (بي سي آر) على جميع القادمين عبر مطارات الدولة «المواطنين والمقيمين والسياح ومسافري الترانزيت»، وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها، على أن يتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل حداً أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.