العاصمة الإدارية تعلن طرح 8 آلاف وحدة بنظام التمويل العقاري بعد عيد الأضحى







أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه من المقرر أن يتم بدء تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع ديسمبر المقبل، بحيث تكون العاصمة الإدارية أولى مدن الجيل الرابع التي تستقبل رسميا سكان وتكون مؤهلة لانتقال الوزارات إليها.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن الجديدة، لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تسليم الحاجزين الوحدات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية في الحى السكنى R3 وكذلك الفيلات التي تم طرحها للحجز من خلال شركة سيتى ايدج.

وكشف المهندس عبد المطلب عمارة، عن أنه سيتم طرح 8 آلاف وحدة سكنية للحجز في العاصمة الإدارية الجديدة عقب عيد الأضحى، ولأول مرة سيتم طرح الوحدات بنظام مبادرة البنك المركزى التمويل العقارى، مؤكدا أن الهدف من الطرح بنظام التمويل العقارى هو الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المقدرة بـ50 مليار جنيه، والتيسير على كل من يرغب في الحصول على وحدة سكنية في العاصمة الإدارية، ويكون بذلك أبلغ رد على المنتقدين الذين يروجون أن العاصمة الإدارية لفئة معينة وقال "العاصمة الإدارية لكل الفئات اللى فالمجتمع ومن حق أي مواطن يحصل على وحدة ونسعى لتقديم أكثر من نظام للتيسير على المواطنين وتوفير الفرصة للكل".

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وأكد أن إجمال من تم صرفه حتى الان من ميزانية هييئة المجتمعات على العاصمة الإدارية يصل ل42 مليار جنيه، موضحا أن اجمالى استثمارات هيئة المجتمعات داخل العاصمة الإدارية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى حاليا لتجميل كافة الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية والتي تربط العاصمة بمدن شرق القاهرة، وكذلك تجميل الطرق الداخلية.

وبما يتعلق بالحى الحكومى، قال المهندس عبد المطلب عمارة، أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 95 %، موضحا أن الكهرباء وصلت للحى الحكومى والمياه من المقرر لها في 15 أغسطس المقبل، فيما تم الانتهاء من الصرف الصحى بالكامل في الحى الحكومى، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الحى الحكومى بالكامل ديسمبر المقبل، بحيث يكون جاهز لاستقبال الوزارات بداية من يناير 2021.

وحول الموقف التنفيذي للمشروعات داخل العاصمة الإدارية قال " جارى استكمال تنفيذ 774 وحدة بعدد 437 فيلا، و514 عمارة بعدد 14428 وحدة سكان فاخر، بالإضافة إلى 64 عمارة بعدد 2560 وحدة إسكان مختلط بمنطقة الـ R3 ، بجانب جارى تنفيذ 9 عمارات بعدد 360 وحدة عمارات الواحة إسكان مختلط بمنطقة الـ R3 ، وكذلك جارى تنفيذ 241 فيلا بعدد 459 وحدة ، و382 عمارة بعدد 19939 وحدة إسكان مختلط بمنطقة الـ R5 .

وحول المرافق التي تم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية بواسطة هيئة المجتمعات قال " تم تنفيذ المرافق حول فندق الماسة، وجارى نهو مرافق الحى السكنى R3 وجارى نهو تنفيذ مرافق الحى الحكومى من مياه وصرف ورى وطرق وكهرباء واتصالات ، فضلا عن تنفيذ مرافق الطرق الرئيسية محمد بن زايد الجنوبى والشمالى والتسعين الشمالى والجنوبى، وتنفيذ شبكات المرافق للمنطقة الاستثمارية 1700 فدان، وكذلك تنفيذ شبكات المرافق شمال الأحياء R1 وR2و R3 وبين الاحياء.