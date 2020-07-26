شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر غير البترولية تتراجع 5% خلال يونيو الماضي لتبلغ 5.303 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع حجم واردات مصر غير البترولية بقيمة 263 مليون دولار بنسبة 5% لتبلغ 5.303 مليار دولار مقابل 5.565 مليار دولار في يونيو 2019.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن الهيئة إلى تراجع واردات 9 قطاعات أبرزها "الغزل والنسيج" والذي تراجع بنحو 42% ليبلغ في يونيو الماضي 160 مليون دولار مقارنة 277 مليون دولار في يونيو 2019، يليه واردات "الصناعات اليدوية" والتي تراجعت بنحو 27% لتسجل 26 مليون دولار مقارنة بـ35 مليون دولار.

وأضاف أن واردات "الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية" انخفضت بنحو 23% لتسجل 10 ملايين دولار خلال يونيو الماضي مقارنة بنحو 13 مليون دولار في يونيو 2019، كما انخفضت واردات "الملابس الجاهزة" بنحو 15% لتسجل 24 مليون دولار مقابل 28 مليون دولار، كما انخفضت واردات "المفروشات" لتبلغ 14 مليون دولار خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 16 مليون دولار خلال يونيو2019 بنسبة تراجع بلغت 12%، وانخفضت واردات "السلع الهندسية والإلكترونية" بنحو 11% لتسجل 1.412 مليار دولار مقارنة 1.584 مليار دولار، كما تراجعت كل من واردات "الحاصلات الزراعية" و"المنتجات الكيماوية والأسمدة" و"مواد البناء".