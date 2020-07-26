شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات والواردات: فحص 11 ألفًا و894 رسالة معملية خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص 11 ألفًا و894 رسالة معملية خلال يونيو الماضي بإجمالي وزن مليونين و495 ألفًا و611 طنًا، حيث تم قبول 11 ألفًا و747 رسالة بإجمالي وزن مليونين و492 ألفًا و226 طنًا، وتم رفض 147 رسالة بإجمالي وزن 3 آلاف و385 طنًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أن المعامل الصناعية فحصت 9 آلاف و280 رسالة صناعية بإجمالي وزن 660 ألفًا و298 طنًا خلال يونيو الماضي، حيث تم قبول 9 آلاف و225 ألف رسالة بإجمالي وزن 660 ألفًا و160 طنًا وتم رفض 55 رسالة بإجمالي وزن 138 طنًا.

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وحول المعامل الغذائية، قامت الهيئة بفحص 2614 رسالة غذائية بإجمالي وزن مليون و835 ألفًا و313 طنًا خلال الفترة ذاتها، حيث تم قبول 2522 رسالة بإجمالي وزن مليون و832 ألفًا و66 طنًا وتم رفض 92 رسالة بإجمالي وزن 3247 طنًا.

وأشارت إلى قيام مركز التدريب التابع لها بتدريب 952 متدربًا من خلال 94 برنامجًا تدريبيًا خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 منهم 282 متدربًا من المستوردين ببرنامج (شهادة مزاولة الاستيراد) بإجمالي 10 برامج و345 متدربًا من المصدرين ببرنامج (شهادة مزاولة التصدير) من خلال 12 برنامجًا تدريبيًا.

وأضافت أنه في إطار حرصها على تدريب العاملين وتنمية مواردها البشرية فقد تم تدريب 325 متدربًا من العاملين بالهيئة من خلال 72 برنامجًا داخليًا وخارجيًا للعاملين؛ لرفع كفاءتهم وخلق كوادر بشرية مدربة.