شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم.. طن الحديد بـ9100 جنيه والأسمنت بـ580 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار مواد البناء اليوم الأحد 26-7-2020 استقرارا فى جميع المواد والاصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 - 9800، أسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

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كان سوق مواد البناء شهد انخفاضا مع بداية الأسبوع وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك انخفاضا في الطلب على الحديد والأسمنت مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلي أن أسعار الحديد انخفضت في بعض المصانع لتسجل 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضيفا أن أقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأسمنت انخفض من 30-50 جنيها فى الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب.