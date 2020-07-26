شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: فحص عينات صرف المصانع للتأكد من مطابقتها للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل، وإظهار النتائج للتأكد من مطابقتها للمواصفات، طبقاً للقرارات المنظمة(44) لسنة 2000م،وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة الوحدة المشتركة من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، والمنوط بها الإشراف والمرور علي المصانع بمدينة دمياط الجديدة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي وما تم حيال المصانع المخالفة.

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وأكد رئيس الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مالكي المصانع المخالفة، مشددا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012)لسنة 2018 م.