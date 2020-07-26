شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: حميع الأصناف أسعارها مستقرة قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الأحد 26-7-2020 تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البطاطس سجلت 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وأسعار الطماطم 1.9-3.5 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدى والرومي ليترواحا 1-2 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الفاصوليا بين 18-21 جنيها، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 جنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسعر الكوسة 1.5 - 2.5 جنيه.

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وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة أكدت أنه خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 22 يوليو الجاري، ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية الخضر والفاكهة، إلى 3 ملايين و670 ألف و56 طن، وسط إجراءات رقابية مشددة وتطبيق جميع الاشتراطات الدولية والحجرية لجميع منتجات السلع الزراعية المصدرة.

وأكد تقرير الحجر الزراعى، الذى حصل لـ"الخليج 365"، على نسخه منه، أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، موضحا أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف و930 طن، وتصدير 672 ألفا و709 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 282 ألفا و805 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات.

وأوضح تقرير الحجر الزراعى، أن صادرات العنب احتلت المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 120 ألف و818 طن، فى حين احتل الثوم المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 30 ألف و901 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 20 ألف و761طن.