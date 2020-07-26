شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة لبحث مقترحات وشكاوى السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية بعددٍ من الأحياء السكنية بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء ومسئولو المجلس، ومديرو مواقع شركات النظافة والمياه والصرف، وذلك لمتابعة سير العمل وبحث مقترحات وشكاوى سكان المدينة.



جولة تفقدية بعددٍ من الأحياء السكنية بالمدينة

وتفقد المهندس عمار مندور، ومرافقوه، الأحياء السكنية (الأول، الثاني، الخامس)، وذلك لمتابعة ملاحظات أعمال النظافة والزراعة والمرافق والوقوف على حل هذه المشكلات وتم التنبيه على الإدارات المعنية بسرعة تلافى الملاحظات لظهور المدينة بالشكل اللائق بها.

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وقال المهندس عمار مندور: تم خلال الجولة التنبيه على مسئولي إدارتي الأحياء والأمن برفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية برفع الإشغالات من أمام المحال، وإزالة جميع التندات الخاصة بالمحال التجارية.