شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الأحد.. والبلطي بـ17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-7-2020 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف حسب الأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.
وسجل البلطى "1" 20-23جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" ليتراوح بين 17-19جنيها، وسعر البلطى الأسوانى 17-37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها، وسجل سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.
أما البورى 1 فيتراوح بين 42- 48 جنيها، فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما انخفضت الكابوريا لتسجل 30 – 110 جنيهات مقابل 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.
وسجل سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75 جنيها، والبياض الأملس "خليجى" بين 20 – 30 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها.
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