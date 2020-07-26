شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: أسعار اليوم 21جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-7-2020 تشهد استقرارا فى السوق المحلي وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن السوق يشهد إقبالا ضعيفا على الدواجن وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلي أن توجه المستهلك نحو شراء اللحوم الحمراء خلال هذا الموسم.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا منذ أكثر من أسبوع، حيث سجلت 21 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو بحسب المنطقة .

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وأضاف السيد أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي، والدواجن البلدى سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وسجلت كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها .

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعلن عن الخطة المستقبلية للوزارة من أجل النهوض بصناعة الدواجن بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) إعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومدى الاستفادة من هذا الإعلان الذى يؤدى إلى استعادة مصر ريادة تصدير الدواجن ومنتجاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد غياب 14 عاما وفتح مجال التصدير أمام الشركات العاملة فى الدواجن والمشتركة بالفعل فى برنامج المنشآت الخالية للتصدير.

وأضاف القصير: "تم مخاطبة الدول المختلفة لفتح المجال لتصدير الدواجن مع تسهيل إجراءات التصدير وتحفيز شركات أخرى على الانضمام للبرنامج مما يساهم فى زيادة القدرة للسيطرة على المرض، حيث تقدمت بالفعل 8 شركات للانضمام للبرنامج، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن في مصر حاليا تحقق نجاحات كبيرة، متابعا: صبح لدينا اكتفاء ذاتي منها وفيها استثمارات حوالى 90 مليار جنيه توفر 3 ملايين فرصة عمل مباشرة".