شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% رابحاً 6.09 نقطة ليصل إلى مستوى 7432.87 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.02% رابحاً 2 نقطة ليصل إلى مستوى 8417.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.5 مليون سهم بقيمة 2 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.84%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.68%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.40%.

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وقفز 94 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 6.80%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 5.18%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 4.59%، فيما تراجع 82 سهماً على رأسها سهم "الواحة" بنسبة 3.37%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 1.99%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 1.92%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 194.1 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7,14% تقريباً من رأس مال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة حيال أولاً عزل لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، ثانياً انتخاب أعضاء جدد من المرشحين في لجنة المراجعة، ووجه المجلس باتخاذ اللازم بشأن الطلب حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.