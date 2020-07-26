شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت.. وعطلة عيد الأضحى بداية من يوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.32% خاسراً 15.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4859.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.35% خاسراً 16.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5262.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.210 نقطة ليصل إلى مستوى 4069.77 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% خاسراً 7.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4024.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 25.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار كويتي عبر 2685 صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.06%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%.

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وجاء سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.21%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 7.07%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.69% ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.25%، ثم سهم شركة أسمنت الهلال بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن مواعيد العطلة الرسمية، والتي تبدأ من يوم الخميس الموافق 30 يوليو إلى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، على ان يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.