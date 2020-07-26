شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم الأحد 26-7-2020 مع بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الاحد 26-7-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك في بداية تعاملات الصباحية مع أول أيام عمل للبنوك بعد الانتهاء من الإجازة بمناسبة ذكري "ثورة 23"، وأيضا إجازة البنوك الرسمية يومي الجمعة والسبت، حيث استقر فى البنك المركزى المصرى عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة15.94 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





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سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة15.94 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.93 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1884 دولاراً، وأدى انخفاض الطلب الحاضر إلى إجبار التجار في الهند والصين على تقديم خصومات كبيرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.5% إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5% إلى 2136.67 دولار.