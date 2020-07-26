تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% خاسراً 11 نقطة ليصل إلى مستوى 1283.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 401.1 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 3.08% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.68% بضغوط هبوط سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.76%، فيما ارتفع سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.43%، 0.64%، على التوالي. Advertisements وفي سياق متصل أعلنت شركة الفنادق الوطنية، عن تحقيق صافي ربح خلال النصف الأول من عام 2020 وبلغت 200 ألف دينار بحريني مقابل 788.7 ألف دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات 2.1 مليون دينار بحريني مقابل 3.5 مليون دينار بحريني خلال فترة المقارنة، وبلغ إجمالي الموجودات 85.4 مليون دينار مقابل 87.3 مليون دينار.

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