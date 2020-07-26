شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بنسبة 0.22% بمستهل التعاملات وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.22% رابحاً 4.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2057.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.9 مليون سهم محققة ما قيمته 87.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1129 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار بنسبة 0.33%، 0.28%، على التوالي.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أرابتك العقارية بنسبة 9.08%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 2.44%، فيما تراجع 11 سهماً ، على رأسها سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.03%، فيما تصدر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.9 مليون ورقة بقيمة 32.1 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.29%.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2020، وحققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 224.3 مليون درهم إماراتي ساهم فيها استحواذ "تبريد" على نشاط "إعمار" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي بموجب اتفاقية طويلة الأمد مع إعمار العقارية، لتوفير ما يصل إلى 235 ألف طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في إمارة دبي من خلال أكبر منظومة للطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

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وأضافت "تبريد"، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن صافي الأرباح المسنوبة إلى الشركة الأم ارتفع بنسبة 13% إلى 224.30 مقابل 199.36 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2019، وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6% إلى 710.02 مليون درهم مقابل 671.94 مليون درهم، وارتفعت إيرادات المياه المبردة بنسبة 7% إلى 681.17 مليون درهم مقابل 634.43 مليون درهم خلال فترة المقارنة، فيما انخفضت حصة الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 42% إلى 23.37 مليون درهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، عن استقالة آمنة حسن علي الحمادي من منصبها كعضو مجلس إدارة في الشركة لأسباب خاصة ابتداءً من تاريخ 25 يوليو الجاري، ووجهت الشركة الشركة لها على جهودها خلال فترة عضويتها، وسوف يقوم مجلس الإدارة بانتخاب عضو مجلس إدارة جديد في أول اجتماع مقبل له.

وفي السياق ذاته قالت شركة داماك العقارية، إن شركة بورت انفستمنت ليمتد التي حولت أسهمها إلى مجموعة عمران هي شركة مملوكة من قبل شركة داماك إنترناشيونال ليمتد، وهي شركة تمتلك فيها شركة داماك حصة أقلية بنسبة 20% فقط، نظراً لنسبة مساهمة شركة داماك في المشروع، وبما أن المشروع لم يتم إطلاقه بعد، فأن الإجراء ليس له تأثير على داماك.