شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستفيد المواطن من مبادرة تشجيع الشراء المحلي "ميغلاش عليك"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتطق اليوم الأحد، يتجلى فى المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تنطلق على مستوى الجمهورية، لكن هناك لغظ كبير حول آليات الاستفادة من هذه المبادرة، سواء للمواطن الذي يحمل بطاقة تموين أو حتي اللذين لا يحملون بطاقة، وهنا أهم التساؤلات عن هذه المبادرة.





ما هي القطاعات التي تشارك بالمبادرة ويمكن أن يستفيد منها المستهلك؟

المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.





كيف يتم شراء المنتجات والاستفادة من نسب الخصم؟

يمكن للمستهلك شراء المنتجات اليكترونيا عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.





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ما هي نسب الخصم الواردة في المبادرة؟

حددت المبادرة نسب تصل الخصومات إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.





ما الهدف من المبادرة؟

تسعي هذه المبادرة إلي توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى





كم شركة تشارك بهذه المبادرة؟

بحسب وزارة المالية بالفعل تم تسجيل 4 آلاف و 231 منتجًا، 1178 تاجرًا بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة 10٪.





هل كل محلات البيع تشارك بالمبادرة؟المبادرة تتزامن مع انطلاق الاوكازيون الصيفي، أي أن كافة المحلات تقدم خصومات حاليا بالنسبة لقطاع الملابس الجاهزة، لكن هناك حتي الآن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقطاعات الآخري،فالغرف الصناعية تؤكد أن دورها كمصانع ينتهي عند التسجيل والموافقة على المبادرة، وآليات التنفيذ تتحدد بالتنسيق بين المالية والتموين.