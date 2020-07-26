الصين: 99 مليار دولار عائدات قطاع الاتصالات خلال 6 أشهر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل قطاع الاتصالات فى الصين نموا مطردا خلال النصف الأول من العام الجارى، بلغ نحو 99 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية هوانغ لي بين - في تصريح اليوم الأحد - إن العائدات المجمعة لقطاع الاتصالات بلغت 692.7 مليار يوان (حوالي 99.1 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 3.2 % على أساس سنوي.



وأضاف أن إجمالي عائدات اتصالات الهاتف الثابت لشركات الاتصالات الكبرى الثلاث (تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم) بلغ 236.3 مليار يوان (33.8 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 12% على أساس سنوي، موضحا أن عائدات تلك الشركات من أعمال البيانات والإنترنت، والتي تشكل ركيزة رئيسية لزيادة عائدات أعمال القطاع، شهدت نموا مستقرا خلال الفترة بين (يناير- يونيو).