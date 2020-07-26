شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 848 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرار ملحوظ في الأسعار، وكذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، إذ يسجل الذهب آلان ما قيمته 848 جنيها للجرام، وذلك مع تسجيل سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ أكثر من 9 سنوات مسجلة 1900 دولار للأوقية لتكسر أعلي نقطة مقاومة بها منذ قرابة عقد من الزمان





أسعار الذهب اليوم...عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784

السعر العالمي : 1902 دولار

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وقال ايهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إن الذهب علي بعد خطوه من الوصول لأعلي سعر في تاريخه محليا و عالميا و كسر الذهب لنقطه 1900 دولار و هي نقطه مقاومة سعرية كبيرة قد يعني انطلاقه اخري في الأسعار و بداية مراحل سعرية متقدمه إذ عزز تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يتطلع المستثمرون للتحوط من التضخم المحتمل مع تنفيذ خطط تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصادات التي ضربتها الجائحة.

وقال في تصريحات له ، إن الذهب ما زال سيشهد منحنى تصاعدي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد إي مؤشر أو دليل حاليا يدعو لهبوط سعره لذا فإن هناك فرصة متاحة للشراء.

وأوضح وصفي أن هناك العديد من العوامل التي صاعدت في استمرار المنحنى التصاعدي للذهب عالميا وانعكاسه محليا، وتتمثل في ضخ 2.6 مليار دولار في الصناديق الاستثمارية الخاصة بالذهب في خلال أسبوع، وكذلك تحقيق الدولار أدنى مستوى له منذ 4 أشهر.

وأضاف أن من العوامل المؤثرة أيضا، عدم وضوح الرؤية في مواجه فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) في امريكا و زياده عدد المصابين المستمر بما يهدد بتباطؤ اقتصادي امريكي فالفترة القادمة، فضلا عن سوء نتائج الأسهم الأمريكية للشركات الرائدة للربع الثاني من 2050 و هو الربع الذي انتشر فيه فيروس كورونا غير مما تسبب في اتجاه المستثمرين للملاذ الأمن للذهب و علي المدي الاستثماري البعيد .

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين واستمرار تراجع عائدات السندات الأمريكية وضعف الدولار الجلي، تبقى مبررات ارتفاع أسعار الذهب قوية“.