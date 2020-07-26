شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون دولار واردات سنوية من العدسات اللاصقة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر الكثير من السلع غير المطابقة للمواصفات فى الاسواق فى مختلف المناطق ومنها السلع التى تمس صحة المواطنين ومنها البعيد عن الاستخدام الشخصى الذى لا يمثل ضرر مباشر على مستخدميه، وظهرت فى الآونة الأخيرة عمليات بيع العدسات اللاصقة على الأرصف وبين الباعة ومحلات السوبر ماركت والملفت هو اقبال الكثير من السيدات على شرائها دون الخوف من الاضرار الصحية التى سوف يتعرضوا لها بسبب استخدام منتجات غير طبية وآمنه على العين .

وتدخل العدسات اللاصقة المجهولة وغير الطبية مهربة إلى السوق المحلى سنويا بملايين الدولارات التى تتعدى حجم الاستيراد الرسمى والطبى منها والذى يتم استيراده سنويا، مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة فى فصل الصيف مع وجود الأتربة والرطوبة المرتفعة تسبب قرح بالعين لا تعالج باستخدام الأدوية .

قال إبراهيم المغربى رئيس الشعبة العامة للبصريات فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم الواردات السنوية من العدسات اللاصقة يبلغ 12 مليون دولار وجميعها تستورد من كوريا الجنوبية، فى حين أن العدسات اللاصقة المهربة تدخل بأضعاف هذا الرقم وجميعها من الصين ولابد من أخذ المزيد من الاحتياطات عند ارتدائها .

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وأضاف المغربى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن عدد الأنواع التى يتم استيرادها من كوريا الجنوبية ما يقرب من 6 أنواع ورغم أزمة فيروس كورونا فى معظم دول العالم إلا أن الواردات لم تتراجع من احتياجات السوق المصرى من العدسات اللاصقة الطبية، كما أن هناك وفرة فى المعروض لدى محال النظارات والعدسات الطبية، لافتا إلى ضرورة تشديد الحملات الرقابية لمنع تداول العدسات فى أماكن غير مؤهلة طبيا مثل الصيدليات، وكذلك المضروبة التى تباع على الأرصفة مع الباعة الجائلين والتى تسبب خطرا كبيرا على صحة المواطنين وتصاب العين بأمراض كثيرة لا يستطيع مرتديها العلاج منها .

وحذر رئيس الشعبة العامة للبصريات من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء فترات الحر الشديد أو الجو المحمل بالأتربة أو المرتفع الرطوبة حيث أن دخول عوامل الجو غير المستقرة إلى العدسة يسبب قرحة فى العين وليس لها علاج، ومن الأفضل ارتداء النظارات الطبية خلال فترات تقلب الجو خاصة وأن النظارات تبتعد عن تلامس العين بمقدار 11 إلى 13 مل ولا تسبب أى أمراض للعين.

وقال موقع “health ” الطبى إن هناك الكثير من الأعراض الخطيرة على العين التى تحدث فجأة، وتكون بسبب ارتداء عدسات لاصقة غير طبية لفترات زمنية طويلة وتسبب اعتلال فى شبكية العين ومن أهم هذه الأعراض ألم حاد فى العينين، ورؤية المزيد من الألوان العاتمة فى وقت واحد بالاضافة إلى رؤية غير واضحة واحمرار بالعين.

وأضاف الموقع، أن 99% من مرتدى العدسات اللاصقة لا يقومون بتنظيفها بصورة صحيحة، كما أن هناك خطورة لدى الذين يقومون بالنوم بالعدسات غير الطبية وكذلك الطبية أو ارتدائها أثناء السباحة أو الاستحمام، مما يسبب انتقال العدوى الفطرية إلى العين وتحت العدسة، وتسبب احتكاكا للقرنية والتهابات شديدة وهذه الأعراض تتطلب اللجوء إلى الطبيب المختص للعيون لتوقيع الفحص على قاع العين .