شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة طريق للشراكة بين وزارة الطاقة السعودية و"نيوم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، ونظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، ورشة عمل مشتركة، بين منظومة الطاقة وشركة نيوم، تستهدف الوصول إلى خريطة طريق للتعاون بين الجانبين، تحقق المستهدفات الوطنية الطموحة لشركة نيوم ولمنظومة الطاقة معا.

وقال وزير الطاقة، في افتتاح ورشة العمل أن الوزارة بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة شركة نيوم، التي تعد أحد أبرز مشاريع رؤية المملكة 2030، في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة.

وأوضح أن من تلك المجالات، المشاريع التي تعتزم شركة نيوم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل نيوم منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة "، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

Advertisements

وورشة العمل التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل، ممثلة في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة.

وتلك المحاور، استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وبرنامج استدامة الطلب على النفط.

وأعلنت الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" في مطلع الشهر الجاري عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.