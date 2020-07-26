شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يصدار ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، مؤخرا، ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، والتي يبدأ العمل بها من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الضوابط تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم، وتحدد حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر"، ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد.

وحددت المؤسسة حساب قيمة القسط التأميني سنوياً، بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة، لتشجيعه على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجله من الحوادث المرورية.

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وأشارت المؤسسة إلى أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.

وقالت "ساما"، في مطلع يوليو الجاري إن مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم (خصم) ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" يأتي تشجيعاً للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات.

وأضافت المؤسسة، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أن هذه الفترة تتميز بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على 3 حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى 80%.

وطرحت شركات التأمين السعودية مبادرة بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار 10%، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15%، وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يوماً، ابتداءً من 9 يوليو، وحتى 6 سبتمبر2020.