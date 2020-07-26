شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن إقفال طرح يوليو لصكوك محلية بمليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,001 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.

وأشارت الوزارة إلى أن الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.

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وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.755 مليار ريال.

كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.55 مليار ريال.

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن انتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.