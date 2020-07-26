شكرا لقرائتكم خبر عن الصناديق العقارية المتداولة بالسوق السعودي تتراجع 10% منذ مطلع العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق السعودية 10% منذ بداية العام الجاري، إذ أغلق القطاع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3767 نقطة ليؤكد أنه القطاع الأكثر تأثرا بموجة الإغلاقات التي طالت المجمعات التجارية والمولات وهي القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وتراجعت القيمة السوقية لتلك الصناديق بنحو 1.54 مليار ريال منذ بداية العام لتصل إلى 13.85 مليار ريال، فيما تراجعت بنحو 2.78 مليار ريال مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال مطلع فبراير الماضي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويتداول 14 صندوق عقاري من أصل 17 صندوقا عقاريا تتداول وحداتها دون القمية الاسمية عشرة ريالات، فيما جاءت ثلاثة صناديق أعلى من هذا المستوى، هي كل من صندوق الجزيرة ريت، صندوق جدوى ريت السعودية، وصندوق الرياض ريت، علما أن كلا من صندوق الخبير ريت وبنيان ريت يتداول قرب أدنى مستوى منذ الإدراج.

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ويأتي صندوق سويكورب وابل ريت في مقدمة الصناديق الأكثر تراجعا من حيث سعر الوحدة، إذ هوت وحدات الصندوق منذ مطلع العام الحالي بنحو 24.5% تلته وحدات " الخبير ريت " بنحو 22.6% ونحو 22.4% لوحدات صندوق جدوى ريت الحرمين.

وسجلت وحدات ثلاثة صناديق أداء إيجابيا منذ بداية العام، في مقدمتها وحدات "الجزيرة ريت" التي قفزت بنحو 14.4%، تلاه "جدوى ريت السعودية" 7.1% وأخيرا وحدات " الرياض ريت" 1.9%.

وسجلت أربعة صناديق أداء سلبيا منذ بداية العام، لكن أفضل من أداء القطاع، وهي كل من "تعليم ريت"، "الأهلي ريت"، "دراية ريت"، وأخيرا "الراجحي ريت"، التي راوحت التراجعات لوحداتها ما بين 8.8 و3.5%.

وقطاع الصناديق العقارية المتداولة يعد من بين القطاعات الأقل ارتداداً في الصعود من قاع مارس، بنحو 8% فقط، مقارنة بالمؤشر العام الذي ارتد للصعود بنحو 24%، ويأتي مباشرة بعد قطاع "المرافق العامة" الذي ارتد صعوداً بنحو 7.4%.