شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تنقل الأسهم المجانية للمكتتبين إلى المحافظ الاستثمارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية أنه تم تحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 25 يوليو الجاري، بحسب بيان سابق لسوق الأسهم السعودية "تداول".

وأعلنت الشركة مؤخراً، أنه سيتم البث الإلكتروني لنتائجها بالربع الثاني من 2020 على موقعها في يوم 10 أغسطس المقبل، وفي تمام الساعة الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الرياض.

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وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 129.7 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 166.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

بينما كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 330.69 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.