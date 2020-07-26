شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تمدد فترة التقدم للحصول على ترخيص تشغيل الشبكات المتنقلة الافتراضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تمديد الموعد النهائي للتقدم على طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذ النوع من الخدمات.

وكشفت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تمديد فترة التقديم جاء استجابة لرغبة الجهات المهتمة بتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص نظراً لما تواجهه تلك الجهات من تحديات وعوائق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مدينة الرياض من يوم (الثلاثاء) الموافق 10 نوفمبر المقبل.

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