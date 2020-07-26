شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة سعودية لتمكين غير المقبولين بنكياً من المسكن المدعوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري مع وزارة الإسكان السعودية ووقف محمد إبراهيم السبيعي مذكرة تفاهم ثلاثية، بحضور وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر.

وتساهم المبادرة من تمكين المواطنين غير المقبولين بنكيا في الحصول على التمويل السكني، كما أن المبادرة تسهم في تحقيق الوصول إلى هذه الفئة وخدمتهم، إلى جانب تنميتهم، بحسب صحيفة عكاظ.

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ولفت وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، إلى أن التكامل مع برامج ومبادرات جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لا يقتصر عند تقديم المسكن للمواطنين الأشد حاجة فقط، بل يمتد إلى تنميتهم وتجنب حصرهم في مواقع جغرافية محددة.

ومؤخرا، كانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليار ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.